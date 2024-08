Le Fonds africain de développement octroie un prêt de 60 millions $ au Bénin

Le Fonds africain de développement octroie un prêt de 60 millions de dollars au Bénin pour renforcer sa gouvernance économique et le développement du secteur privé

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org), a approuvé, le 18 juillet 2024 à Abidjan, un prêt de 60 millions de dollars à la République du Bénin pour financer la deuxième phase du Programme d’appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé (PAGE-DSP II). Ce financement porte à plus de 100 millions de dollars le montant total octroyé au Bénin à travers un appui budgétaire programmatique qui couvre les années fiscales 2023 et 2024.

a pour objectif d’accroître la contribution du secteur privé à l’économie nationale à travers l’amélioration du climat des affaires, l’appui au secteur agroalimentaire et le renforcement de l’action climatique.

, les investissements privés au Bénin seront portés à 30,2 % du PIB en 2024 (contre 29,9% en 2022) et les délais de paiement des créances des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) par l’État seront réduits de 200 à 60 jours.

e Fonds africain de développement est heureux d’accompagner les ambitieuses réformes du gouvernement, faisant du Bénin un pays à la pointe de l’action climatique et de la création d’un environnement favorable au secteur privé. La Banque se tient également aux côtés du Bénin pour continuer à accompagner les remarquables innovations financières qui ont permis au gouvernement béninois de mobiliser des ressources importantes sur l’ensemble des marchés financiers », a déclaré Robert Masumbuko, le chef du bureau pays de la Banque au Bénin.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement :

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. Pour plus d’informations : www.AfDB.org

6 août 2024 par