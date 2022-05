Le Fogeca offre sa médiation

La crise politique qui sévit depuis un peu plus d’un an au Mali préoccupe Amadou Diagne, Président du Forum des Opérateurs pour la Garantie de l’Emergence Économique en Afrique (FOGECA). Pour lui, il urge qu’une solution urgente soit trouvée à cette crise dont les conséquences commencent par devenir désastreuses pour le secteur privé malien. C’est donc pour cette raison qu’il s’est rendu dans l’après-midi du vendredi 6 mai 2022 à Bamako où il a été reçu par le Colonel Assini Goita, chef de la junte militaire qui a renversé par coup d’État le Président Ibrahim Boubacar Keita ... Les échanges qui se sont déroulés en présence du Ministre malien des affaires étrangères laissent présager d’une issue heureuse. C’est du moins ce que rapportent des sources proches du cabinet du Président Amadou Diagne du Fogeca qui, selon les mêmes sources, va également engager des échanges avec les autorités de la CEDEAO et de l’Uemoa pour un assouplissement des sanctions prises contre la junte au pouvoir au Mali. A cet effet, Amadou Diagne va rencontrer les Présidents Faure Gnassingbé du Togo, Patrice Talon du Bénin qui est l’actuel Président en exercice de l’Uemoa, Nana Akufo Addo du Ghana qui est le Président en exercice de la CEDEAO et enfin Macky Sall du Sénégal, actuel Président en exercice de l’Union Africaine. Déjà, les échanges avec la CEDEAO et l’ONU ont commencé avec des entretiens respectivement avec le Général Francis Béhanzin Awagbè en charge des questions de sécurité à la CEDEAO et Amina Hay, sous-secrétaire des Nations-Unies. Lesdits échanges ont eu lieu ce matin.

El-Hadj Affissou Anonrin

8 mai 2022 par