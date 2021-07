Le FNDA obtient 4,5 milliards FCFA pour 54 projets agricoles

Le financement des projets agricoles grâce au guichet 3 du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) était au cœur d’un point de presse le jeudi 29 juillet 2021 à la salle de conférence du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Le directeur du FNDA, Valère Houssou a fait le point d’une année d’activités du Fonds.

Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) a enregistré 647 dossiers de demandes de crédit depuis l’opérationnalisation de son guichet 3. A la date du 30 juin 2021, cinquante-quatre (54) dossiers ont été validés pour un montant total de 4 472 946 000 FCFA de crédit accordé par six banques et quatre SFD (Système Financier Décentralisé).

Environ 60 .000 producteurs ont été également sensibilisés sur tout le territoire national. Ce sont là quelques résultats obtenus après une année d’activités au FNDA. « Les résultats de ce premier bilan ne sont encore rien à côté de ce que le FNDA se prépare à offrir aux acteurs du monde agricole », a indiqué Valère Houssou, jeudi 29 juillet 2021, lors de la présentation des résultats. Selon le directeur du FNDA, plusieurs promoteurs agricoles n’ont pas été pris en compte en raison des insuffisances relevées dans leurs dossiers de demande de financement auprès des banques et SFD. Il s’agit du « manque de sincérité et de transparence au niveau des promoteurs ; le faible niveau d’éducation financière et la méconnaissance des procédures bancaires ; manque de bilan certifiés et de garantie complémentaire ».

Le directeur du FNDA a saisi l’occasion pour prodiguer des conseils aux promoteurs agricoles désireux de bénéficier de l’accompagnement du Fonds dans leur quête de financement. « (…) Le promoteur doit se comporter en véritable entrepreneur et observer les étapes suivantes : disposer d’un plan d’affaires bancable ; retirer auprès de la cellule communale une fiche d’alignement de son projet prouvant que celui-ci est bien adapté et conforme aux orientations du pôle ; déposer son dossier complet au niveau de la banque ou SFD avec lequel il est en relation d’affaires ; suivre son dossier au niveau de l’institution financière et disponible à lui apporter toute information complémentaire. Le FNDA et/ou l’ATDA apportent leur soutien aux banques/SFD pour l’instruction du dossier », a expliqué Valère Houssou.

Le directeur du FNDA a annoncé 47 dossiers en instruction pour environs 6 milliards de francs CFA de crédit à octroyer. De plus, 300 PME/PMI et 2700 petits exploitants agricoles sont en train d’être accompagné par le Fonds pour que leurs projets soient bancables.

Il faut préciser que sur les 54 projets agricoles validés, l’ananas (65%), le riz (10%) et l’œuf de table (9%) ont été les filières les plus financées.

