Le FMI et l’UNICEF félicitent la municipalité de Bohicon

Dans le cadre de la prise de contact avec les commune inscrits dans le processus d’élaboration et d’exécution du budget participatif en vue d’une transparence budgétaire, et de l’acceptation de l’initiative ’’Commune amie des enfants’’, la mairie de Bohicon a reçu une mission du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Organisation internationale des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). La mission conjointe au terme des travaux mardi 1er février dernier à l’hôtel de ville, a exprimé sa satisfaction.

La transparence budgétaire, c’est l’exercice auquel le conseil communal de Bohicon s’est livré avec les émissaires du FMI et de l’UNICEF en début de semaine. La délégation de ces deux institutions a exprimé sa satisfaction au terme des travaux. « Nous n’avons pas cru qu’à Bohicon, il serait possible d’avoir une telle transparence budgétaire », s’est réjouie la mission conjointe avant de féliciter l’équipe communale pour l’engagement qui fait d’elle, « une commune où prévaut la transparence budgétaire, comptable et financière ».

Au plan national, la mairie de Bohicon est la toute première à recevoir ladite mission ; ceci pour plusieurs raisons.

La ville de Bohicon a expérimenté fin 2020 lors de l’élaboration du budget primitif 2021, la démarche d’élaboration du budget participatif, et en 2021, le maire a accepté la mise en œuvre du budget participatif. Le processus a été conduit dans 5 arrondissements sur les 10 que compte la commune avec l’accompagnement du maire et des autorités locales. Par ailleurs, Bohicon est l’une des communes à adopter en session du conseil communal, un plan d’action dans le cadre de l’initiative ‘’Commune amie des enfants’’. Ce qui lui a permis de prendre en compte dans les différents documents de planification et budgétaires, des investissements sensibles aux enfants.

4 février 2022