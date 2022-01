Le FIP 2022 ressuscite l’ancêtre du taxi-moto

Le Festival International de Porto-Novo (FIP) a remis au goût du jour pour sa 5è édition le "Taxi-Kanan".

Une dizaine de candidats juchés respectivement sur leur "Taxi-Kanan" ont pris part, mardi 04 janvier 2022, à une course en deux étapes (course-challenge et course relais) sur le boulevard Catchi dans le cadre du Festival International de Porto-Novo (FIP). « Le concept Taxi Kanan qui a été introduit depuis la première édition du Festival International de Porto-Novo se justifie par le fait que c’est un moyen de transport qui a fait beaucoup d’hommes dans ce pays. C’est l’ancêtre des taxis-moto communément appelé Zémidjan. Au départ, ce sont ces Taxi Kanan qui assuraient le déplacement des populations et de leurs marchandises particulièrement les vendeuses de Kanan d’Adjarra, Avrankou et Porto-Novo. Ces Taxis-Kanan qui aidaient les populations à se déplacer ont tendance malheureusement à disparaître. L’organisation d’une compétition de Taxi-Kanan au cours du FIP est un hommage que nous rendons à ce moyen de déplacement. Pour certaines activités, ils sont toujours utilisés. Dans ces genres d’événements tel que le FIP, qui a trait à Porto- Novo. Il faut que nous puissions révéler à la face du monde l’importance de ce moyen de déplacement dans la vie des Porto-Noviens. Lorsque chaque année, ces Taxi-Kanan apparaîtront dans les manifestations du FIP, cela va raviver les mémoires et permettre de connaître davantage ce qu’a été le Taxi-Kanan pour les villes de Porto-Novo, Adjarra et Avrankou », a indiqué Géoffroy WUSA, membre du comité d’organisation du FIP 2022. Kindomissi Hindéwé alias Django, premier de la course a remercié les autorités de la ville de Porto-Novo pour avoir mis au goût du jour le Taxi Kanan. Il faut préciser le "Taxi-Kanan" comme l’indique le nom a été conçu à l’origine pour le transport des bonnes dames et leurs paniers de "Kanan" (pâte locale, Ndlr).

M. M.



4 janvier 2022 par ,