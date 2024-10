Le Fonds de Développement des Arts et de la Culture, géré par l’ADAC, lance son premier appel à projets artistiques et culturels. L’appel à projets s’adresse aux artistes et producteurs des diverses disciplines artistiques ; aux entreprises agissant dans l’écosystème culturel ; aux organisations culturelles de la société civile. La clôture des inscriptions est fixée au 2 novembre 2024. Lire les conditions.

