Le FADEC en voie de dissolution

Le Fonds d’appui pour le développement des communes (FADEC) sera bientôt dissout. Suivant les réformes annoncées dans le secteur de la décentralisation, le FADEC sera remplacé par un Fonds d’investissement communal.

Dans le cadre de la réforme dans le secteur de la décentralisation, il est prévu un réaménagement des organes ; une redistribution des pouvoirs ; un renforcement de la reddition des comptes ; et un réaménagement des modalités d’exercice de la tutelle.

Il y aura trois catégories de communes : les communes à statut particulier, (Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi) ; les communes à statut intermédiaire, (celles abritant un chef-lieu de département et autres communes à retenir selon leur importance) ; et les communes à statut de droit commun : (communes autres qu’à statut particulier ou intermédiaire).

Le chef de l’Etat Patrice Talon a tenu une séance d’échanges avec les maires, mardi 21 septembre 2021, au palais des congrès. Objectif, amender le document de projet pour son adoption.

