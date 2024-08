Le Docteur Aboudou R. ESSESSINOU apporte un éclat particulier à la fête

En marge des manifestations officielles de la célébration de l’accession du Bénin à l’indépendance, les populations de Gouka, dans la commune de Bantè, ont marqué d’un cachet particulier la fête du 1er août 2024. Grâce au Président d’honneur, le Docteur Raïmi Aboudou ESSESSINOU, elles ont passé d’agréables moments.

Placé sous le thème « Dans l’unité et la fraternité, agissons pour le développement de Bantè », cette célébration, devenue un rendez-vous incontournable dans la commune, a drainé des foules beaucoup plus que lors des éditions antérieures. Se réjouissant de cette mobilisation, le président du Comité d’organisation Gafarou DOSSA a saisi l’occasion pour appeler une fois encore à l’unité de tous les fils et filles de Bantè : « nous devons nous abstenir de la médisance et de la calomnie. Nous devons faire prévaloir le pardon, l’amour et la fraternité. J’appelle tous les fils et les filles de Bantè à venir boucher de leurs doigts la jarre trouée. Nous devons garder à l’esprit que nous sommes unis par le développement de la commune Bantè ».

C’est d’ailleurs cette démarche de consolidation des valeurs du vivre ensemble qui a conduit la jeunesse de Gouka à porter son choix sur la personne du Docteur Aboudou Raïmi ESSESSINOU pour être le Président d’honneur de l’édition 2024. Directeur de la Comptabilité Nationale et des Statistiques Economiques à l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), il est devenu un acteur incontournable de la paix et du développement dans la commune de Bantè, ces dernières années. Longtemps resté dans l’ombre, cet homme assez discret, a accepté en avril dernier de devenir Président de l’Association de Développement de Gouka.

Dans un discours poignant et rassembleur, le Docteur Aboudou Raïmi ESSESSINOU a affirmé que « Depuis quelques années, nous avons amorcé une dynamique nouvelle, qui dans l’unité et la fraternité conduira inéluctablement notre belle commune de Bantè à des lendemains radieux et prospères.

Aujourd’hui plus que jamais, chacun de nous a l’obligation de consolider cette démarche. C’est un défi commun que nous devons relever au nom de notre amour pour notre localité. Je nous invite à continuer à être des ambassadeurs de la paix. Je voudrais demander aux personnalités religieuses et politiques, à la jeunesse que la paix, l’amour divin et la cohésion sociale soient les seules valeurs à promouvoir de génération en génération dans notre commune à Bantè afin d’accompagner les associations pour l’atteinte de leur objectif qui est le développement. J’invite les cadres de notre commune, à travers leur talent et leur intelligence, quels qu’ils soient, à assumer leurs responsabilités, à enseigner l’amour, la paix et à consolider la cohésion sociale, par le biais de l’éthique et de la morale ».

Les populations ont profité de l’occasion pour remercier le Gouvernement et son Chef, le Président Patrice TALON, pour les nombreuses actions de développement en faveur de la commune de Bantè, depuis avril 2016. Le programme de cette douzième édition de la fête de l’indépendance à Gouka était très riche. En plus de la longue caravane, la journée a été marquée par un match de football et un géant concert.

