Le Directeur départemental de la police des Collines limogé

Le directeur départemental de la Police républicaine du département des Collines, le Commissaire principal de police Aurélien Ahitchémè est démis de ses fonctions. Son limogeage a été décidé par le directeur général de la Police républicaine, le Contrôleur général de police Soumaïla Yaya, par une décision en date du vendredi 17 janvier 2020.

Selon Frissons radio, le désormais ex directeur du département des Collines a été aussitôt remplacé par Gérard Houngninou. Nommé par intérim, ce dernier est entré dans ses fonctions le samedi 18 janvier 2020.

Les raisons du limogeage du Commissaire principal de police Aurélien Ahitchémè ne sont pas officiellement connues. D’après la même source, cette décision du Contrôleur général de police Soumaïla Yaya serait liée aux affrontements entre forces de sécurité et populations survenus récemment dans la commune de Savè et le braquage perpétré sur l’axe Ouèssè -Ansêkè le vendredi 17 janvier 2020.

Akpédjé AYOSSO

20 janvier 2020 par