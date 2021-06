Le DG de l’ICESCO reçoit la SG de la FIFA

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) Dr Salim M. AlMalik a reçu, mardi 29 juin 2021, au siège de l’Organisation à Rabat, Mme Fatma Samba Diouf Samoura, Secrétaire générale de la Fédération internationale de football association (FIFA).

Dr Salim M. AlMalik et Mme Fatma Samba Diouf Samoura ont échangé sur les moyens pouvant permettre de développer la coopération entre l’ICESCO et la FIFA dans les domaines de l’éducation sportive. Ils se sont aussi penchés sur le renforcement des valeurs de coexistence et de paix à travers le sport et la culture.

Selon le directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture, le partenariat avec la FIFA est conforme à la nouvelle vision de l’Organisation.

Les principaux programmes mis en œuvre par l’ICESCO ont été présentés au cours de l’entretien. Il s’agit entre autres de la proclamation de 2021 année de la femme, les programmes de formation des jeunes en leadership pour la paix et la sécurité, les incubateurs de leadership, l’appui à l’innovation et l’utilisation des moyens technologiques avancés dans l’éducation et la culture.

Satisfaite des échanges, la Secrétaire générale de la FIFA, a salué les efforts de l’ICESCO. A l’en croire, le soutien aux jeunes et aux femmes, la formation en leadership sont conformes à la vision de la FIFA. La vision souligne Mme Samoura est fondée « sur l’utilisation du pouvoir du football pour transmettre des messages positifs sur la paix et la coexistence, étant donné que le ballon rond constitue un langage commun entre tous les peuples et se trouve partout, aussi bien à l’école qu’aux camps de réfugiés ».

La Secrétaire générale de la FIFA a remis au directeur général de l’ICESCO un exemple du ballon de football officiel des prochains jeux olympiques, qui seront lancés en juillet 2021 à Tokyo (Japon).

Le Directeur général adjoint de l’ICESCO Dr Abdelilah Benarafa et plusieurs chefs de secteur et conseillers de l’Organisation ont pris part à cette rencontre.

