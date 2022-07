Le DDEMP Littoral explique la régression observée à Cotonou

Le département du Littoral a régressé dans le classement départemental à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2022. Le directeur départemental des enseignements maternel et primaire (DDEMP), Martin Luther Aderomou, explique les raisons de la régression observée à Cotonou.



Les résultats de l’examen du Certificat d’études primaires sont proclamés ce jeudi 30 juin 2022. Au plan national, 81,90% des candidats ont été déclarés admis.Le département du Littoral, souvent premier dans le classement départemental a régressé et occupe la 6ème place.

Le directeur des enseignements maternel et primaire du Littoral explique la régression observée dans la capitale économique du Bénin.

En attendant de réunir les CRP, les CP, les directeurs d’écoles pour analyser la cause, Martin Luther Aderomou fait quelques suppositions.

Dans un entretien accordé à Frissons radio, le DDEMP Littoral évoque un léger relâchement dans l’encadrement des apprenants. « La pression habituelle n’a pas été mise. Les enseignants d’ordinaire encadraient les apprenants les mercredis après-midi, les samedis matin contre une rémunération des parents. Mais cette année, il a été formellement interdit de percevoir un copeck chez les parents pour l’encadrement des enfants », a justifié le DDEMP.

Cette modique contribution des parents selon lui, donnait un peu d’engouement aux enseignants.

Martin Luther Aderomou envisage interroger l’encadrement afin de voir si les CRP, les CP n’ont pas relâché un peu dans l’encadrement des enseignants qui tiennent les classes d’examenLes dispositions seront prises dès la rentrée prochaine pour que Cotonou remonte la pente et retrouve sa première place, a-t-il annoncé.

Résultats par département

Session normale de Juin 2022

Nombre d’inscrits : 226.576

Présents : 220.427

Admis : 180.520

Taux de réussite au plan national : 81,90%.

Borgou : 87,45

Plateau : 87,42

Donga : 86,06

OUEME : 85,98

Atlantique : 84,45

Littoral : 84,14

Collines : 83,15

Zou : 82,15

Atacora : 78,93

Alibori : 74,39

Mono : 70,57

Couffo : 53,04

Taux national : 81,90%.

1er juillet 2022 par ,