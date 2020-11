Le DC Bonaventure Kouakanou décédé

Le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, M. Bonaventure Kouakanou n’est plus. Les causes de son décès ne sont pas encore connues.

Sa disparition est une grande perte pour ce département et surtout pour le ministre Gaston Dossouhoui, qui perd ainsi l’un de ses plus proches collaborateurs.

Monsieur Bonaventure Gbékpodé Kouakanou a été nommé en qualité de Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche par décret présidentiel en date du 17 janvier 2018.

A.A.A

