Les membres du Conseil d’administration du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) ont été installés dans leurs fonctions ce lundi 1er juillet 2024. La cérémonie d’installation a été présidée par Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé, président du Conseil d’administration du CHIC.

Benjamin Hounkpatin, Aristide Nounagnon Djidjoho, Hermann Orou Takou, Nounagnon Germain Alokpo, Makpéhou Rogatien Tossou et Agnès Badou Savi, membres du Conseil d’administration du Centre hospitalier international de Calavi, ont pris fonction ce lundi 1er juillet 2024.

Le président du Conseil d’administration a rappelé au cours de la cérémonie d’installation, quelques défis à relever. Ces défis selon Prof Benjamin Hounkpatin, sont immenses et urgents. « L’hôpital est déjà là et nous avons le défi de le mettre en route », a-t-il confié évoquant le défi de la mise en place de l’équipe dirigeante et du budget de l’hôpital.

Le ministre de la santé a rappelé les défis relatifs aux ressources humaines et aux ressources financières pour animer le CHIC, les capacités managériales de l’équipe qui sera en charge de sa gestion, ainsi que l’entretien et la maintenance des équipements techniques. Au nom de tous les membres, il a pris l’engagement de « mener la barque du CHIC à bon port ».

Le Conseil aussitôt installé a tenu sa première session ordinaire.

Composition du Conseil d’administration du CHIC

– Benjamin Hounkpatin (Président),

– Aristide Nounagnon Djidjoho (Membre),

– Hermann Orou Takou (Membre),

– Nounagnon Germain Alokpo (Membre),

– Makpéhou Rogatien Tossou (Membre),

– Agnès Badou Savi (Membre).

