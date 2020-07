Le CORAF et l’UEMOA lancent le rapport sur l’exécution du PreFAP

La Commission de l’UEMOA et le Conseil Ouest et Centre Ouest Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) ont lancé ce mercredi 22 juillet 2020 un nouveau rapport qui fait part des résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme de recherche sur les secteurs agricoles prioritaires (PreFAP). L’évènement qui s’est déroulé en ligne a réuni le Commissaire de l’UEMOA, Jonas Gbian, le directeur exécutif du Coraf Dr Abdou Tenkouano et des journalistes des pays de l’UEMOA.

Le 17 septembre 2014, le CORAF (Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles) et l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine) ont signé un accord pour la mise en œuvre du Programme de recherche sur les secteurs agricoles prioritaires (PreFAP) d’une durée de cinq années. L’exécution dudit programme qui s’est achevée en décembre 2019 a permis de revitaliser plusieurs secteurs ouest-africains.

Selon M. Jonas Gbian Commissaire de l’UEMOA en charge du Département de l’Agriculture des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DAREN), l’organisation a apporté au CORAF, une institution de coordination régionale de la recherche basée à Dakar, une subvention de 1,5 milliard de FCFA pour la réalisation du projet.

Le financement de l’UEMOA poursuit le Commissaire M. Jonas Gbian a permis d’enregistrer des acquis appréciables permettant d’améliorer la productivité et la compétitivité de cinq filières prioritaires retenues par l’UEMOA sur lesquelles la Commission travaille à savoir : le riz, le maïs, le coton, le bétail-viande et l’agriculture. Les contraintes liées à l’amélioration de la compétitivité de la filière aquacole ont également été prises en compte dans cette convention.

L’investissement a permis entre autres de générer les technologies au profit des utilisateurs ; de renforcer les capacités des institutions de recherches agricoles de la sous-région par la dotation d’équipements de laboratoire de pointe et de consommable et de renforcer le capital humain à travers l’initiation à la recherche de jeunes chercheurs.

Grâce au programme, les petits exploitants agricoles ont amélioré leur situation à travers l’adoption d’innovations éprouvées diffusées par le CORAF et les partenaires nationaux des instituts de recherche.

Pour le Directeur Exécutif du CORAF Dr Abdou Tenkouano représentant la présidente du Conseil d’administration du CORAF Dr. Maria Angela P. Bareto Da Veiga Moreno, « cet investissement a considérablement renforcé la résilience et les moyens de subsistance des bénéficiaires dans la communauté de l’UEMOA ».

Le Commissaire M. Jonas Gbian a souligné que le système alimentaire est un pilier majeur des huit économies de l’UEMOA. L’économie alimentaire des pays membres de l’Union est actuellement estimée à 43 milliards de dollars US, soit près de 30 % du produit intérieur brut.

Il a félicité au nom de la Commission, le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole pour la qualité du travail et les résultats obtenus en si peu de temps. Les résultats acquis dans la réalisation du programme ont fait l’objet d’un rapport publié par le CORAF et l’UEMOA. 8546 ménages ont bénéficié directement du projet dont 23 % cent sont des femmes.

Akpédjé AYOSSO

