Les populations du Bénin et de la sous-région bénéficieront dans quelques semaines des services du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC). L’établissement hospitalier ouvre ses portes au cours du quatrième trimestre de l’année 2024.

Le gouvernement béninois a construit dans la commune d’Abomey-Calavi un établissement hospitalier de standing international. Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) est un joyau du Programme d’Actions du Gouvernement Talon qui répond aux normes mondiales.

« Le CHIC est le plus grand hôpital du Bénin, sans aucun doute l’un des plus grands et mieux équipés de la sous-région », a affirmé le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin.

L’hôpital compte 436 lits répartis dans 18 spécialités, elles-mêmes regroupées en 8 pôles, à savoir : urgence et réanimation ; cardio-métabolisme ; oncologie-gynécologie ; digestif et médico-chirurgical ; locomoteur et neurochirurgical ; cardiovasculaire et thoracique ; néphrologique ; tête.

« Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire à la fin de ce mois de juin 2024 », a annoncé le ministre de la Santé. Quant à l’ouverture officielle, elle est envisagée pour le quatrième trimestre de l’année 2024.

Le CHIC dispose des équipements médico-techniques de haut niveau, capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes. « Le CHIC est un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients. Toutefois, il s’agit d’un hôpital de référence qui ne prendra en charge à priori que les pathologies pour lesquelles les hôpitaux d’un niveau de référence inférieur n’ont pas la capacité d’apporter les réponses les plus adaptées », a précisé le ministre Hounkpatin. Le processus de recrutement du personnel administratif technique et soignant du CHIC est en cours.

21 juin 2024 par