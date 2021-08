Le CCRI John Smith réveille la mémoire

*#JISTNA2021* :

Une programmation fournie et très riche. Un rendez-vous de l’histoire. L’histoire africaine pour être précis. Ouidah célèbre une nouvelle fois la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Ouidah, depuis quelques années honore la mémoire de nos Daaagbo, déportés chez les Yovos. Dans cette ville, le mois d’août est un mois de recueillement, de fête, et d’éducation à l’histoire africaine. Ceci grâce à des fils et filles de la cité des Kpa -Sê parmi lesquels je cité en lettre d’or Christophe Chodaton . Cet homme, je ne connais rien de lui. Absolument rien. Toutefois, je reconnais la main sur le cœur qu’il est épris de l’histoire africaine, de notre histoire. Un autre comme lui, un mordu de notre passé commun, un afro - descendant, non, un digne fils d’Afrique. Il s’appelle Emmanuel Gordien , son histoire personnelle fera tomber sur vous une pluie d’émotion.

Le cachet de la célébration cette année est l’implication du CCRI John Smith. Fidèle à sa ligne, le centre dirigé par Janvier Nougloï reçoit une série d’activités dans le cadre de la JISTNA 2021. Les manifestations démarrent ce vendredi 20 août par le spectacle Main dans la main de Fidèle Anato .

Le Samedi 21 août à 15h00, le public aura droit à une conférence sur Les avancées des recherches sur la tragédie de la traite négrière et de l’esclavage. Pourquoi le livre La mémoire silencieuse de Rachida de Souza.

Et ainsi, jusqu’au 23 août, Ouidah donne à manger et à boire à notre mémoire.

Par Esckil AGBO ©️ BENINLIVRES

