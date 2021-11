Le conseil communal de Kpomassè est en deuil. Le chef de l’arrondissement d’Agonkanmey, Sylvanus Sylvain Akibo n’est plus. Il est décédé, ce dimanche 07 novembre 2021, des suites d’une maladie, dans sa 58ème année. Sa disparition est une grande perte pour Sègbohouè et les communes de Kpomassè et Ouidah. Paix à son âme !

F. A. A.

8 novembre 2021 par