Le Bloc Républicain salue le gouvernement pour son initiative

A travers un communiqué signé de son secrétaire général à la communication et à l’information Janvier Yahouédéhou, le parti Bloc Républicain (BR) a salué la batterie de mesures « hautement sociales » prises par le gouvernement pour atténuer les effets économiques de la crise liée à la pandémie de la Covid-19 au Bénin.

Cette démarche selon la formation politique BR, traduit le souci du gouvernement du président Patrice Talon d’assurer un mieux être à chaque Béninois. « Le Bloc Républicain a été particulièrement sensible aux mesures en faveur des 55.000 Béninois du secteur formel et informel qui se sont inscrits pour bénéficier des subventions et se réjouit du caractère immédiat de ces décisions », précise le communiqué.

Tout en adressant ses vives félicitations au gouvernement, le BR a exprimé ses remerciements au président Patrice Talon pour « ces décisions clairvoyantes, pertinentes et opportunes ».

Le parti encourage le gouvernement à poursuivre avec le même état d’esprit afin de permettre au pays de « se relever au plus vite de cette crise qui frappe tous les pays du monde ».

« La Covid-19 sévit toujours au Bénin », a rappelé la formation politique invitant ses militants et toute la population béninoise au respect des règles barrières, notamment la distanciation sociale.

En Conseil des ministres le 10 juin dernier, le gouvernement a décidé d’accompagner les entreprises et personnes vulnérables affectées par la crise de Coronavirus au Bénin. Plus de 74 milliards de francs CFA ont été débloqués à cet effet.

F. A. A.

17 juin 2020 par