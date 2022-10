Le Bloc Républicain l’a fait

C’est l’effervescence dans les états majors politiques en cette période de désignation des candidats aux élections législatives de janvier 2023. Contrairement aux autres partis politiques, le Bloc Républicain vient de relever un première défi. Celui du positionnement des jeunes et des femmes.

Le Bureau Politique du BN sous le leadership de Abdoulaye Bio Tchané vient de relever le défi de la gestion des ambitions légitimes de ses militantes et militantes pour les législatives.

En conclave hier de 18h au petit matin, le Bureau Executif National et le Bureau Politique ont réussi à mettre en harmonie Jeunes, femmes et personnes âgées... dont la dévotion pour le parti et la Nation ne souffre d’aucune ambiguïté. Aucune contestation n’a été relevée. Tout s’est bien passé affirment nos sources.

En attendant la publication de la liste officielle des candidats, il sied de rappeler qu’ainsi investis, seuls les idéaux du parti basés sur l’engagement absolu de chacun et de tous feront du Bloc Républicain la première force politique du Bénin.

Yes you can ! Il suffit juste de savoir que c’est un travail collectif et nul ne sera mis de côté. Allez au contact des populations. Ne négligez aucun hameau, aucune concession de nos villes et campagnes.

Dans cet élan, ayez une profonde considération à ceux qui n’ont pas candidaté car après tout, il n’y a pas qu’à l’Assemblée que l’on peut servir la République.

Soyez dignes et sincères. C’est maintenant que votre combat pour la victoire commence !

À vous , la victoire !

Plus Unis, Plus Forts pour Construire le Bénin !

