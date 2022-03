Le Bloc Républicain honore les femmes de la 24ème CE

Le parti Bloc Républicain (BR) a célébré avec les femmes de la 24ème circonscription électorale, la journée internationale des droits de la femme (JIF). La célébration en différée qui a eu pour cadre la maison des jeunes de Zogbodomey, samedi 26 mars 2022, a été marquée par la présence des membres de l’Organisation des femmes républicaines (OFR), et de l’Organisation de la jeunesse du Bloc Républicain (OJBR).

« Célébrer la femme républicaine de la 24ème circonscription », c’était l’objectif de la rencontre de Zogbodomey, et le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey, l’a rappelé dans son message. Il a salué les femmes venues massivement de différentes communes participer à cette fête. Au-delà de la réjouissance, l’objet selon le ministre, c’est l’enseignement sur le rôle de la femme, et « la nécessaire égalité entre les sexes ».

« L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable », c’est le thème retenu pour la célébration de la journée internationale des droits de la femme à Zogbodomey. Deux communications ont été données, et portent entre autres sur : « Prévenir et combattre la violence faite aux femmes ; et Assurer l’autonomisation des femmes et leur participation à la prise de décisions politiques et publiques ».

Dans un milieu rural, les femmes ne connaissent pas réellement leurs droits, a fait savoir la coordonnatrice Zou-Collines de l’OFR.

La journée de la femme pour elle, est une occasion pour les entretenir sur leurs droits. Floriane Dagniho a félicité les femmes. L’égalité prônée ne peut se réaliser sans l’autonomisation de la femme, a-t-elle souligné.

Fabrice A. AHÉHÉHINNOU

28 mars 2022 par