Le Bénin signe deux contrats pour la protection des côtes

Deux contrats relatifs aux travaux de protection à long terme de la côte transfrontalière Bénin-Togo et au contrôle et surveillance ont été signés, lundi 06 décembre 2021.

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet régional du Projet d’Investissements, de Résilience des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA), le ministre du cadre de vie et de développement durable, José Didier Tonato, a procédé à la signature de deux contrats d’exécution relatifs aux travaux de protection à long terme de la côte transfrontalière Bénin-Togo et au contrôle et surveillance.

La cérémonie officielle de signature s’est tenue, lundi 06 décembre 2021, à la salle de conférence du Ministère du Cadre de vie et du Développement Durable.

La signature des contrats marque démarrage officiel des travaux de protection du segment de côte transfrontalier Agbodranfo au Togo jusqu’à Grand-Popo et de la bouche du Roy au Bénin. C’est l’entreprise BOSKALIS INTERNATIONAL BV qui a été sélectionnée pour la réalisation des travaux de protection côtière pour un montant de 41.646.182.783 francs CFA. Un montant de 1.382.502.130 francs CFA est mis à disposition du groupement d’études du bureau de contrôle INROS-LACKNER pour en assurer la surveillance.

Le Bénin et le Togo partagent un littoral long de 180 km dont 125 km du côté du Bénin. Ces côtes font objet d’une érosion pouvant atteindre 12 à 30m par an aux points critiques, d’une dégradation des écosystèmes et des inondations récurrentes.

Le programme WACA a été élaboré en réponse à ces problèmes grâce au financement de la Banque Mondiale. Selon Makhtar Diop, vice-président de la Banque Mondiale pour la Région Afrique, « Le Projet d’investissement dans la résilience-WACA est une réponse collective au besoin urgent de lutter contre la dégradation du littoral selon une approche régionale et intégrée. Cette opération va permettre de renforcer la résilience des populations ouest-africaines et transformer leurs moyens de subsistance ».

