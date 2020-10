Le Bénin retient la formule ‘’Free to air’’ dans le cadre de la TNT

En Conseil des ministres ce mercredi 07 octobre 2020, le gouvernement a retenu les modalités de mise sur le marché de décodeurs numériques et accessoires de réception de la TNT en République du Bénin. Après une analyse minutieuse de toutes les options disponibles, le Conseil a retenu celle dite « Free to air ».

L’option ’’Free to air’’ pour la TNT selon le gouvernement offre l’avantage d’un signal non crypté, avec des programmes de base « en clair », c’est-à-dire accessibles gratuitement.

La réalisation du projet de télévision numérique terrestre (TNT) est en cours au Bénin. A ce jour, l’acquisition et l’installation des équipements pour la collecte, la transmission et la diffusion des signaux numériques, la mise en place du cadre juridique et du plan de communication sont des phases déjà accomplies, précise le Conseil des ministres.

Pour concrétiser la volonté d’offrir la TNT à toute la population béninoise, il convient de retenir la formule appropriée pour l’accès aux décodeurs numériques en vue d’une réception adéquate des programmes.

Les populations pourront librement s’approvisionner en décodeurs et accessoires de réception auprès des distributeurs.

Des mesures d’accompagnement et d’encadrement telles que l’exonération des droits de douane et de la TVA, l’obligation d’homologation, ainsi que la fixation d’un prix plafond pour la vente des décodeurs et équipements de réception d’entrée de gamme sont prévues.

F. A. A.

