Le Bénin retenu pour l’Initiative 50.2030 de la Banque Mondiale

Le Bénin a été sélectionné à l’Initiative 50.2030 de la Banque Mondiale. L’information a été rendue publique, mardi 26 juillet 2022, à Azalaï hôtel à Cotonou, par le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche Gaston Cossi Dossouhoui lors du lancement officiel des travaux de la première session 2022 du Système National Intégré des Statistiques Agricoles, Alimentaires et Nutritionnelles (SNISSAN).

L’initiative 50.2030 de la Banque Mondiale fournira au Bénin fournira un appui conséquent pour le renforcement des capacités des acteurs du Système National Intégré des Statistiques Agricoles, Alimentaires et Nutritionnelles (SNISSAN). « Les données qu’il doit générer couvriront les maillons de production des filières, mais également ceux de la transformation et de la commercialisation. Aussi, les conditions de vie des agriculteurs et agricultrices de même que leur capacité de résilience et les données régulières sur la nutrition dans leurs ménages seront appréhendées pour rendre compte effectivement des effets directs et indirects des politiques agricoles sur la population agricole », a indiqué le ministre Gaston Dossouhoui, mardi 26 juillet 2022, à Cotonou, dans le cadre du lancement officiel des travaux de la première session 2022 du SNISSAN.

Isaias Angue Obama Oyana, Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a salué les avancées du Bénin dans la mise en œuvre des piliers de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales. Il a reconnu l’instauration au Bénin d’un cadre de production et de coordination des statistiques agricoles conformes aux standards internationaux et compatibles avec les enjeux de développement du secteur.

Le SNISSAN regroupe le monde agricole, notamment les directeurs départementaux, techniques et centraux du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, les Agences territoriales de développement agricoles, les Organisations paysannes, les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers.

