Les Écureuils du Bénin ont livré leur 5ème match des éliminatoires du Mondial Qatar 2021. Face aux Bareas du Madagascar, ce jeudi après-midi, au Stade de l’amitié général Mathieu Kérékou, Michel Dussuyer et ses poulains sont arrivés à bout de leurs adversaires par un score de 2 buts à 0.

Le Bénin se relance dans la course pour le Mondial Qatar 2022. L’équipe nationale a emporté les trois points de la rencontre face au Madagascar ce jeudi après-midi.

Jodel Dossou d’une frappe au ras du sol ouvre le score en fin de première partie (43ème minute du jeu).

A la reprise, le Bénin reprend le contrôle de la rencontre. Steve Mounié inscrit le 2ème but à la 78ème de jeu. Score final, deux buts à zéro.

Avec ce résultat, le Bénin reprend la tête du groupe J devant la RDC, 2ème avec 8 points, la Tanzanie 7 points, et Madagascar, dernier du groupe.

L’équipe nationale va s’envoler pour la RDC dimanche prochain pour le dernier match de ces éliminatoires. Un nul selon les statistiques, qualifie le Bénin pour la 1ere fois de l’histoire, à une phase finale de Coupe du monde.

F. A. A.

11 novembre 2021 par ,