Le Benin remporte le prix ‘’AviaTour’’ à Dubaï

La présidente directrice générale de Toura Bénin, Cléopâtre Kougniazondé, vient de remporter un prix à la 4e édition ‘’AviaTour conference and Awards’’, qui a eu lieu à Dubaï aux Emirats Arabes Unis du 8 au 10 mars 2022.

Parmi 80 professionnels, seuls cinq (05) ont été distingués à cette 4e édition. Cléopâtre Kougniazondé a été honorée pour sa contribution au développement du tourisme.

A cette conférence, la représentante du Consortium Touristes par Million (CTM) a eu le privilège de faire une présentation sur la destination Bénin.

La 4e édition de ‘’AviaTour’’ conference and Awards’’ s’est tenue autour du thème « Apprendre les meilleures pratiques pour combler le fossé entre l’aviation et l’industrie du tourisme pour un développement socio-économique durable ».

La conférence a réuni des cadres des agences de voyage et de tourisme, des compagnies aériennes, des hôtels, des agences gouvernementales, des banques et autres.

A.Ayosso

23 mars 2022 par