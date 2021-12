Le Bénin recrute 16 Consuls honoraires

Le gouvernement a lancé un appel à candidatures en vue de la nomination d’un Consul Honoraire du Bénin dans seize (16) villes du monde.

Dans le cadre du renforcement du réseau consulaire de la République du Bénin, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC) a lancé un appel à candidatures en vue de la nomination d’un Consul Honoraire du Bénin.

Le dépôt des dossiers des potentiels ambassadeurs est ouvert et prend fin le 31 janvier 2022. Les dossiers de candidature sont composées de : une lettre de motivation à adresser au Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération précisant l’adresse physique probable du local devant abriter le poste consulaire ; un curriculum vitae détaillé ; un plan d’actions ; un extrait de casier judiciaire ou certificat de police ; une copie d’un document d’identité ; une photo et tout autre document pertinent. Le tout doit être transmis à l’adresse électronique : recrutementconsul@gouv.bj portant la mention « Candidature au poste de consul honoraire du Bénin à …… ».

En ce qui concerne les conditions de participation au processus de recrutement, un âge minimum de trente (30) ans est requis. « Le candidat aux fonctions de Consul honoraire est choisi parmi les personnalités sans considération de leur nationalité, ayant leur résidence principale dans la ville concernée. Les fonctions de consul honoraire étant bénévoles, le candidat devra justifier d’une capacité financière à assurer les charges du poste », précise l’appel à candidatures.

Le Consul honoraire a pour principales missions de préserver et promouvoir les intérêts du Bénin et ceux des Béninois vivant dans leur juridiction ; faciliter les contacts entre les acteurs économiques du Bénin avec leurs homologues dans les juridictions concernées ; fournir une assistance et des services consulaires aux ressortissants béninois et aux personnes désireuses de se rendre au Bénin.

M. M.

LISTE DES VILLES A POURVOIR EN CONSULS HONORAIRES

1-Accra (Ghana)

2-Berlin (Allemagne)

3-Brasilia (Brésil)

4-Bruxelles (Belgique)

5-Ibadan (Nigéria)

6-Lomé (Togo)

7-Londres (Grande Bretagne)

8-Manille (Philippines)

9-Milan (Italie)

10-New Delhi (Inde)

11-Niamey (Niger)

12-Ottawa (Canada)

13-Prétoria (Afrique du Sud)

14-Rome (Italie)

15-Tanger (Maroc)

16-Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)

