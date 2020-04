Le Bénin reçoit plus de 250 millions FCFA des donateurs

256 766 000 millions de FCFA, c’est le montant total reçu par le gouvernement béninois de la part des personnes morales et physiques à la date de ce vendredi 10 avril 2020. Les dons en nature sont composés entre autres : de concentrateurs d’oxygène, de gants, de gels hydro alcoolique, de masques, de pulvérisateurs, des équipements de protection individuelle, de pocket wifi et autres.

Le point des dons financiers ne prend pas en compte ceux reçus des Etats, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale.

Depuis le 31 mars 2020, le Bénin a pris des dispositions pour recevoir les dons financiers et équipements ou intrants médicaux. Les dons financiers sont adressés au Ministre de l’Economie et des Finances et libellés par chèques au nom du Trésor public ou par virement sur le compte N°BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

S’agissant des dons en équipements et intrants médicaux, ils devront être adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique 51486600 ou à l’adresse électronique covid19@gouv.bj.

Le gouvernement remercie « les donateurs qui ont volontairement décidé de soutenir l’action publique engagée dans l’intérêt supérieur du peuple béninois et invite les uns et les autres à s’investir davantage dans la riposte contre le Covid-19 au Bénin ».

A.A.A

10 avril 2020 par