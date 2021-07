Le Bénin reçoit 16,5 milliards FCFA de la Banque Mondiale

La campagne de vaccination lancée en mars dernier au Bénin contre la pandémie de coronavirus va pouvoir atteindre un large taux de couverture. La Banque Mondiale a accordé, 29 juin 2021, un financement additionnel de 30 millions de dollars soit 16, 5 milliards FCFA au Bénin.

Ce financement additionnel permettra au Bénin d’assurer un accès gratuit et équitable aux vaccins contre la Covid-19 à la population béninoise.

Le financement servira, entre autres, à l’acquisition de 2 888 587 doses de vaccins, d’assurer la mise à niveau de la chaîne du froid, d’équipements et d’infrastructures et le renforcement de la prestation de services pour un déploiement efficace des vaccins sur l’étendue du territoire national, selon un communiqué de la Banque mondiale.

« Ce financement additionnel permettra au Bénin d’accélérer la campagne de vaccination et mieux protéger la population contre cette pandémie », a indiqué le responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. M. Atou Seck n’a pas manqué de saluer la stratégie mise en place au Bénin dans le cadre de la gestion de la lutte contre la pandémie de coronavirus. « Le Bénin a développé une impressionnante capacité de riposte contre la Covid-19 grâce aux investissements réalisés pour renforcer la capacité de tests et de traitement », a-t-il précisé.

Ce financement porte à 72 millions de dollars soit 39,7 milliards FCFA, l’appui de la Banque mondiale au Bénin. Un appui qui a permis, entre autres, d’équiper treize laboratoires d’analyse des tests et de dépistage, de mettre en place plus de 80 centres de dépistage, des centres de traitement, de construire et d’équiper deux hôpitaux.

