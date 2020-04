Le Bénin réceptionne 6 millions de masques faciaux et autres matériels

Les matériels médicaux sont composés de 6 millions de masques faciaux, des médicaments et du matériel de protection pour le personnel soignant. Selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin tout ce qu’il faut pour faire face au Covid-19 est en train de se mettre en place.

« Nous avons les masques. Nous avons les intrants pour assurer la protection aussi bien du personnel soignant que des populations. Nous avons également les médicaments pour assurer une prise en charge adéquate. Et à tout cela, il faudra ajouter le respect strict des prescriptions du gouvernement (...) », a notifié le ministre Benjamin Hounkpatin.

Le vendredi 10 avril 2020, le Bénin avait réceptionné un premier lot de matériels médicaux composé de 5 millions de masques faciaux ; des visières, des respirateurs, des gants, des équipements de protection individuelle et des médicaments.

