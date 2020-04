Le Bénin produit déjà 4 millions de comprimés de chloroquine

Pour une disponibilité en quantité suffisante de chloroquine utilisée dans le traitement des patients atteints du coronavirus, le Bénin a lancé sa production de chloroquine. Après l’acquisition des matières premières, l’industrie pharmaceutique Pharmaquick a procédé à sa première livraison de comprimés de chloroquine à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels (CAME) le mercredi 15 avril 2020.

« La production de la chloroquine a été faite en urgence », a déclaré le directeur général de Pharmaquick Charles Adjalla, à Frissons Radio.

Sollicitée par le ministère de la Santé il y a environ un mois, l’industrie pharmaceutique Pharmaquick a terminé sa production le 14 avril , mais « la préparation et les équipements ont débuté le 4 avril dernier ». Il s’agit d’une production de quatre millions de comprimés.

Pour obtenir ces matières premières de la chloroquine, il a avoué que « ça a été la croix et la bannière ». Les prix explique-t-il ont été multiplié par 30 voire 40 dans certains pays depuis que la chloroquine a été reconnue contre le COVID-19 et « les matières premières ont été réquisitionnées par des Etats ».

A.A.A

17 avril 2020 par