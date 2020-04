Le Bénin lance sa production de chloroquine

Le Bénin renforce ses moyens dans le cadre du traitement et de la prise en charge des patients atteints du Covid-19. En dépit des millions des comprimés de chloroquine et d’’azithromycine reçus, le Bénin compte entamer la fabrication surplace de chloroquine. Elle sera fabriquée par l’industrie pharmaceutique « Pharmaquick » installée au Bénin depuis 1982.

Dans sa stratégie de prévention et de riposte, le gouvernement a identifié 05 sites de prise en charge et de traitement des cas de Covid-19 sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit des sites de l’ex-école nationale de Police à Cotonou, de l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi (en cours de finition), de l’hôpital de zone d’Allada, de l’hôpital d’instruction des armées de Parakou et du CHD de Natitingou.

Aucun cas ne doit être soigné dans les structures sanitaires.

Le gouvernement béninois a fait plusieurs commandes dans le cadre de cette lutte contre la pandémie du coronavirus. Ces derniers jours, le Bénin a réceptionné 11 millions de masques faciaux, des visières, des gants, des respirateurs, des équipements de protection pour le personnel soignant.

A cela s’ajoutent des kits de détections rapides du SRAS-CoV-2, des médicaments pour la prise en charge des cas déclarés positifs à la Covid-19.

Pour le dépistage des patients atteints du Covid-19, le Bénin envisage de mettre en place deux nouveaux laboratoires. Le centre d’appel sera également renforcé en personnel.

Prorogé jusqu’au lundi 27 avril 2020, le cordon sanitaire comprend 15 communes à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Kpomassè, Toffo, Zè, Sô-Ava, Aguégués, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Adjara, et Atchoukpa.

Le port du masque et obligatoire et les populations sont invitées à réduire leurs déplacements.

A la date du 15 avril 2020, le Bénin compte 35 cas confirmés dont 18 guéris, 16 sous traitement et 01 décès.

A.A.A

15 avril 2020 par