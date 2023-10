Le Bénin présent au Championnat d’Afrique par équipe des filles de 12 ans et moins au Maroc

Le Bénin entame ce lundi au Maroc, le Championnat d’Afrique de tennis par équipe, des filles de 12 ans et moins. La compétition se déroulera du 02 au 08 octobre 2023 à Casablanca. L’équipe béninoise conduite par l’entraîneur Marete Daniel est au Maroc depuis le jeudi dernier.

Après sa qualification en août dernier à Accra au Ghana, les jeunes tennis women prennent part au

Championnat d’Afrique de tennis par équipe, des filles de 12 ans et moins. La compétition qui demarre ce lundi à Casablanca permettra aux jeunes amazones de tutoyer le haut niveau du tennis de leur catégorie.

L’équipe béninoise n’y va pas pour de la figuration mais pour remporter des victoires, « À tout le public nous promettons la victoire », a laissé entendre la jeune Naomie Marete.

L’équipe béninoise a effectué près d’un mois de mise au vert pour préparer la compétition au Bénin tennis club sous les ordres de l’entraîneur Daniel Marete.

L’objectif du Bénin est de figurer parmi les meilleures équipes de la compétition « Je connais bien le circuit et nous avons travaillé pour cela. Après notre qualification au Ghana, nous nous sommes mis au travail et nous sommes prêts », a rassuré le coach Marete.

Il faut rappeler que l’équipe béninoise a décroché sa qualification en août dernier au Ghana. 8 pays prenaient part à cette compétition qualificative et le Bénin a fini 2 ème derrière le Nigéria et devant le Ghana pays hôte. Soulignons que l’équipe béninoise actuellement à Casablanca est composée de :

– Adokpo Victoire

– Honfoga Gisèle Delphine

– Marete Naomie

