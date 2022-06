Le Bénin plaide pour la suppression des distorsions dans le secteur du coton

Une délégation béninoise conduite par la ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman prend part du 12 au 15 juin 2022 à la 12ème Conférence ministérielle de l’OMC à Genève en Suisse. Par visioconférence, la ministre de l’Industrie et du Commerce a présenté à la plénière les préoccupations du Bénin, des pays en développement et des Pays les moins avancés (PMA).

Selon Shadiya Alimatou Assouman, les attentes « sont élevées et caractérisées par la juxtaposition de plusieurs crises résultantes des effets conjugués de la Covid-19 et le conflit russo-ukrainien, crise sanitaire, crise alimentaire et crise économique ». Ces crises poursuit-elle, appellent une réponse urgente et pertinente de l’OMC dans ses domaines de compétences pour sa contribution à l’atténuation des effets à court terme.

Dans sa déclaration, la ministre Assouman a évoqué le Programme de Doha. « Les attentes élevées au regard des résultats particulièrement décevant du Programme de Doha pour le développement, dont les Pays en développement et les PMA en particulier attendent toujours la concrétisation des promesses depuis son lancement, déjà deux décennies », a-t-elle déploré. Pour elle, cette situation réduit les chances des pays d’atteindre une croissance durable et inclusive. La ministre a également souligné que les pays les plus vulnérables, membres de l’OMC attendent de l’organisation un renforcement du système commercial multilatéral à travers l’amélioration de ses règles, de ses principes, de ses mécanismes de fonctionnement.

Le dossier coton a été aussi l’une des préoccupations majeures du Bénin à cette 12ème Conférence ministérielle de l’OMC. Le Bénin est membre du Groupe des quatre pays (C-4) producteurs de Coton en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina-Faso, Mali et Tchad). Le groupe a aussi lancé l’initiative sectorielle en faveur du coton et plusieurs décisions et déclarations ministérielles ont été adoptées sur le coton. Le but est de traiter le coton « de manière ambitieuse, rapide et spécifique » dans le cadre des négociations sur l’agriculture.

Shadiya Alimatou Assouman a plaidé pour un réengagement en faveur du dossier Coton. « La délégation béninoise se fait donc l’écho des attentes des populations pauvres et vulnérables qui, au fin fond des contrées africaines ont en ce moment leurs regards tournés vers Genève pour que le Coton et ses produits dérivés puissent être enfin libérés des distorsions créées par les soutiens internes qui perturbent le marché international de ce produit stratégique et annihile des efforts que des millions petits producteurs qui en vivent directement en Afrique avec leur famille » a-t-elle affirmé.

Le Bénin a aussi réaffirmé « son soutien à la mise en place d’un Groupe de travail multilatéral avec un mandat clair et équilibré et conséquent sur le commerce électronique afin que les Membres de l’OMC, quel que soit leur niveau de développement puissent y participer ».

La ministre de l’Industrie a souhaité la suspension du moratoire sur la non-imposition des droits de douane sur les transmissions électroniques connaisse une nécessaire évolution dans le sens de sa suppression.

Sur les négociations-thématiques relevant du secteur agricole, le Bénin a relevé l’adoption d’une solution permanente sur la question de la détention des stocks à des fins de sécurité alimentaire. Elle a aussi évoqué la nécessité de subventionner la pêche « afin que la portée du projet d’accord en négociation sur cette question puisse être intégral tout en intégrant les préoccupations spécifiques, des pays en voie de développement et des PMA ».

