Le Bénin participe à la Biennale de Venise 2024

Le Bénin prendra part à la Biennale de Venise en 2024. Le nigérian Azu Nwagbogu a été désigné Commussaire du pavillon béninois. .

Participation du Bénin à la Biennale de Venise 2024. Selon les informations, c’est le nigérian Azu Nwagbogu, fondateur et directeur de l’African Artists Foundation (AAF) qui a été choisi par le chef de l’Etat Patrice Talon comme Commissaire du pavillon béninois. Azu Nwagbogu sera assisté de deux co-commissaires non encore identifiés. Tout le long de la Biennale, il est prévu des activités et évènements culturels. Des artistes béninois vont exposer au cours de la Biennale. C’est pour la première fois que le Bénin participe à ce rendez-vous majeur de l’art contemporain mondial.

[#AsakanNews] Le curateur africain d'origine nigériane Azu Nwagbogu est nommé commissaire du Pavillon du Bénin à la Biennale de Venise 2024. Né en 1975 à Lagos, au Nigéria, est le fondateur de l'African Artists' Foundation, un organisme qui fait découvrir et accompagne depuis pic.twitter.com/zK7VLDrwE3 — asakan (@asakan_art) January 23, 2023

La volonté du gouvernement est de promouvoir la circulation des œuvres d’art du Bénin en Afrique et à travers le monde. Objectif : révéler le Bénin, son art et son patrimoine à l’international. Après le succès de Cotonou, le volet de l’exposition “Art du Bénin” s’est ouvert au Maroc le 17 janvier 2023. Une centaine d’œuvres contemporaines béninoises sont exposées au Musée Mohammed VI jusqu’au 15 mai 2023. Plusieurs projets sont également en cours au Bénin pour promouvoir l’art.

Akpédjé Ayosso

24 janvier 2023 par