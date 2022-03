Le Bénin, le Nigéria, le Togo et autres pays participent à l’exercice militaire maritime "Obangame Express 2022". Débutée depuis le 11 mars 2022, l’opération vise à renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée (GoG).

L’opération « Obangame Express 2022 » a été lancée par le chef d’état-major de la marine de la République fédérale du Nigéria à Onne, zone de gouvernement local d’Eleme des rivières. Selon le vice-amiral Awwal Gambo, l’opération "Obangame Express" est un exercice maritime multinational annuel, né de la nécessité pour les marines et les garde-côtes du GoG de coopérer pour la sécurité maritime régionale.

Dans le cadre de cet exercice, la marine nigériane a déployé 10 navires, deux hélicoptères ; des moyens de sensibilisation au domaine maritime ainsi que des éléments des Special Boat Services (forces spéciales navales du Nigeria).

« Il aura un impact positif sur notre opération de combat grâce à la formation tout en exposant d’autres agences maritimes aux avantages de la coopération inter-agences et de la collaboration internationale », a relevé le chef d’état-major. A l’en croire l’exercice de cette année est « particulièrement instructif compte tenu des efforts des gouvernements pour faire fonctionner l’Accord de libre-échange continental africain, qui a un potentiel de commerce intra-africain de 33 % ». L’exercice s’achève le 18 mars 2022.

Obangame Express est un exercice annuel coorganisé avec le commandement des Forces navales américaines pour l’Afrique (US Navaf). Le but est d’améliorer la coopération entre les pays participants afin de renforcer la sécurité dans les régions côtières du golfe de Guinée et de l’Afrique de l’Ouest. Outre le Bénin, le Nigeria et le Togo, les autres pays qui participent à l’édition 2022 sont : Angola, Belgique, Brésil, Cap-Vert, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Danemark, Guinée équatoriale, France, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Italie, Liberia, Namibie, Pays-Bas, Niger, Pologne, Portugal, République du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, et États-Unis.

