Le Bénin partage son expérience du numérique avec la RDC

Le directeur Général de l’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) Serge Adjovi, le directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI Bénin) Ouanilo Medegan Fagla, et le Conseiller technique juridique au ministère du numérique et de la digitalisation Fidèle El-Koudous Orou N’gobi ont pris part les 13 et 14 avril 2021, à une table ronde sur le numérique à Kinshasa, République Démocratique du Congo.

La table ronde a eu lieu sur le thème « La République Démocratique du Congo à l’ère du digital ». Organisée par le Bureau d’Etude Stratégique Best Consulting, à la demande du Président de la RDC, la rencontre a permis aux participants d’échanger sur les enjeux et les défis pour transiter vers l’économie numérique, les critères de priorisation des différents projets et les orientations de la planification de leur mise en œuvre. Sans oublier les questions relatives à la réglementation du secteur, à la gouvernance et la cyber sécurité.

« Des échanges fructueux sur le développement du numérique ont lieu à Kinshasa où nous avons eu l’occasion de présenter la méthode gagnante du Bénin », a déclaré le Directeur Général de l’ASSI, M. Serge Adjovi. Après avoir créé un ministère en charge du Numérique, la RDC a résolu de mettre en place une agence pour le développement de ce secteur. Le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (PT-NTIC) Augustin Kibassa Maliba a apprécié les avancées du Bénin dans le secteur du numérique. Serge Adjovi et Ouanilo Medegan Fagla ont partagé les expériences de leurs structures respectives aux participants.

17 avril 2021