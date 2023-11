Le Bénin occupe le poste de vice-présidence du RASG-AFI

La « 26ème réunion du Groupe Régional Afrique-Océan Indien de Planification et de mise en œuvre (APIRG) et la 9ème réunion du Groupe Régional de Sécurité de l’Aviation-Région Afrique-Océan Indien (RASG) » ont pris fin vendredi 10 novembre 2023 à Cotonou après 5 journées de travaux.

Production du rapport sur le système de navigation aérienne ; adoption du plan de sécurité aérienne ; renouvellement des membres des deux organes… sont entre autres les résultats de la « 26ème réunion du Groupe Régional Afrique-Océan Indien de Planification et de mise en œuvre (APIRG) et de la 9ème réunion du Groupe Régional de Sécurité de l’Aviation-Région Afrique-Océan Indien (RASG) ». Ces assises tenues à Cotonou du 06 au 10 novembre 2023 ont permis de prendre des résolutions visant la sécurité de l’aviation civile.

« Les près de 300 participants ont essayé de revisiter tout ce que nous avons comme carences, comme évolutions mais aussi comme échéanciers car nous essayons de planifier dans la durée », a indiqué Karl Lègba, le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

Les conclusions issues des travaux démontrent à suffisance de la pertinence des débats, selon Jeanne Adanbiokou Acakpo, la Directrice de cabinet du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable, Représentante du ministre.

La Représentante du Ministre a plaidé pour la « collaboration », la « coopération » entre les Etats et un « suivi rigoureux de la mise en œuvre des différentes résolutions issues des travaux ».

Le Cameroun a été élu à la présidence du Groupe Régional de planification et de Mise en œuvre pour l’Afrique et l’Océan Indien (APIRG).

Le Bénin a été élu à la vice-présidence du Groupe Régional de Sécurité de l’Aviation-Région Afrique-Océan Indien (RASG-AFI).

Les travaux ont été organisés à l’initiative de l’OACI sur la base du principe de rotation entre les régions Afrique orientale et australe et Afrique occidentale et centrale.

