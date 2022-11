Le Bénin obtient 2,6 milliards de la France pour réaliser le PAMSI

Le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI, et l’ambassadeur de France près le Bénin, Marc VIZY ont procédé à la signature lundi 14 novembre 2022, d’un accord de financement. D’un montant total de près de 2,6 milliards de FCFA (4,02 millions d’euros), l’accord vise à financer le Projet d’appui à la modernisation du système d’informatisation de la direction générale des impôts (PAMSI).

La France à travers l’Agence française de développement (AFD) soutient le Bénin pour la réalisation du Projet d’appui à la modernisation du système d’informatisation de la direction générale des impôts. Un accord de financement a été signé lundi 14 novembre 2022. D’un montant estimé à près de 2,6 milliards de francs CFA, il vise à promouvoir le recours aux nouvelles technologies afin d’accroître le recouvrement et lutter contre la corruption ; assurer le succès des réformes fiscales et de gestion axée sur les résultats et la dématérialisation de la chaîne des recettes ; et favoriser la transparence et lutter contre l’évasion fiscale, les pratiques abusives et les flux financiers illicites.

A travers le PAMSI, le gouvernement béninois entend accroitre le taux de contribution fiscale nationale de 3 à 4 points de pourcentage du PIB en 5 ans afin de se rapprocher du seuil réglementaire UEMOA de 20 %.

C’est un projet qui a pour objectif, de soutenir la dynamique résiliente de l’économie béninoise face aux chocs exogènes. Et ce, à travers la poursuite des réformes des administrations fiscales, les efforts de dématérialisation des procédures, des déclarations et des paiements et l’interconnexion des différents services des impôts et de la douane.

La cérémonie de signature de cet accord de financement a été marquée par la présence du directeur général des impôts, Nicolas YENOUSSI, du directeur général de l’AFD, Rémy RIOUX, et du directeur général de l’AFD au Bénin, Jérôme BERTRAND HARDY.

