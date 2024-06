Le Bénin, modèle des cantines scolaires en Afrique et dans le monde

Le Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI) du gouvernement du Bénin mis en œuvre par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) fait école dans les pays africains et au niveau mondial.

Relancé en 2016 au Bénin pour « augmenter le taux de scolarisation et de rétention des enfants à l’école, renforcer l’assiduité et les résultats scolaires et contribuer à l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable (ODD) 2 relatif à ‘’Faim Zéro’’ », le Programme National d’Alimentation Scolaire Intégrée (PNASI) est en bonne voie. Les objectifs sont non seulement atteints mais le programme fait aussi des émules aux niveaux africain et mondial.

« Le Bénin est un modèle non seulement au niveau de l’Afrique, mais au niveau mondial autour de l’alimentation scolaire. Beaucoup de pays aimeraient bénéficier de ce partage d’expériences. Ce sont des choses déjà en cours. », a indiqué Caroline Schaeffer, Directrice adjointe du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Bénin dans le Journal de l’Afrique de France 24.

A l’instar des 1,3 millions d’écoliers béninois qui prennent un repas chaud chaque jour à l’école, Eliome, une écolière de Houingah dans le département du Mono n’a plus à parcourir de longues distances avant de déjeuner.

Le taux de déperdition scolaire a baissé à Houingah depuis que l’école s’est dotée d’une cantine scolaire.

« L’effectif a grimpé de plus de 25%. Les parents se disent qu’ils sont soulagés du fait que les enfants ont au moins un repas chaud par jour à l’école », témoigne Wallis Mahutin Hounhouenou, Directeur de l’école primaire de Houingah dans le département du Mono, sur le reportage de France 24.

Au Bénin, le taux de décrochage au primaire a reculé de 4% depuis la mise en place des cantines scolaires, selon les statistiques officielles.

Le PNASI prend en compte des activités multisectorielles à l’échelle des écoles (santé, hygiène, agriculture) et l’appui à des groupements de producteurs pour un approvisionnement local des cantines.

Financé par le gouvernement béninois, il est mis en œuvre par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec l’appui d’autres partenaires.

Le programme mis en œuvre au Bénin depuis les années 2000 avec un faible taux de couverture nationale, a été relancé en 2016 sous l’impulsion du président Patrice Talon. De 31% en 2016 à plus de 60% en 2022, le taux de couverture des écoles primaires publiques en cantines scolaires est évalué à 75% en 2023.

« Le budget consacré aux cantines scolaires est passé de 1,5 milliard en 2016 à 48,7 milliards de Francs CFA en 2022 ».

Pour passer à 100 % de taux de couverture à l’horizon 2026, le gouvernement béninois entend mettre à disposition des cantines scolaires plus de 153 milliards de FCFA soit « 15.623.210.000 FCFA pour assurer l’extension du programme au cours de l’année scolaire 2021-2022 ; 31.241.510.000 FCFA pour 2022-2023 puis 29.010.000.000 FCFA pour chacune des trois années suivantes ».

24 juin 2024 par ,