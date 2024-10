Le Bénin lève près de 16 milliards FCFA

Le Bénin a levé sur le marché financier de l’UEMOA, jeudi 17 octobre, près de 16 milliards de FCFA à l’issue d’une nouvelle émission de Bons et Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT).

Près de 16 milliards de FCFA mobilisés par le Bénin au terme de l’émission des Bons assimilables du trésor (BAT) de maturité de 12 mois et Obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 36 mois et 60 mois. Le montant global de soumissions est de 24 688 milliards de FCFA. Le Bénin ayant sollicité 20 milliards de FCFA n’a retenu que 15 938 milliards de FCFA.

Les soumissions proviennent du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Sénégal et du Burkina-Faso. Le taux de couverture du montant en adjudication par les soumissions retenues est de 123,44 %. Le taux marginal est respectivement de 6,54 %, 97, 01 % et 95 % pour le BAT (3654 jours), l’OAT (3 ans) et l’OAT (5 ans).

A.A.A

22 octobre 2024 par ,