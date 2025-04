Le Bénin lance sa campagne agricole 2025-2026

La campagne agricole 2025-2026 est officiellement lancée ce vendredi 11 avril 2025 au Bénin .

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui a procédé au lancement de la campagne agricole 2025-2026 à Dassa-Zoumè, précisément sur deux exploitations agricoles. La campagne se déroulera sous le thème : « Amélioration des productions végétales et animales dans le contexte des changements climatiques : quelle stratégie pour une gestion concertée des ressources naturelles ? ». Le coup d’envoi a été donné en présence du Ministre Conseiller à l’Agriculture, le Haut-Commissaire à la Sédentarisation, le Chargé de Mission du Chef de l’État pour la transhumance et la cohésion sociale ainsi que plusieurs autres personnalités.

Dans son discours, le Ministre s’est félicité des campagnes précédentes. Grâce à l’implication des acteurs du secteur, les résultats ont été satisfaisants. Il a invité chacun à garder le même élan pour la nouvelle campagne.

Des mesures fortes pour accompagner les producteurs

Pour la saison 2025-2026, plusieurs mesures ont été prises. Il s’agit du recrutement de 223 agents contractuels pour renforcer les services agricoles de proximité ; du renforcement des chaînes de valeur pour les racines et tubercules : manioc, patate douce, igname ; la distribution d’engrais à prix subventionnés dont 180 000 tonnes de NPK, 115 000 tonnes d’urée 46 % et 55 000 tonnes de SSP. Les prix des sacs de 50 kg sont fixés respectivement à 17 000 FCFA, 15 000 FCFA et 14 000 FCFA.

Pour cette campagne, de nouvelles variétés de cultures plus résistantes et adaptées au climat ont été introduites. Les producteurs bénéficieront également d’un suivi technique rapproché.

Le Vice-président de la Chambre Nationale d’Agriculture, Dieudonné Alladjodjo, a mis l’accent sur l’importance d’une gouvernance locale participative. Selon lui, pour faire face aux défis de la campagne, il est crucial d’encourager l’innovation, l’inclusivité et la clarté juridique dans la gestion des ressources naturelles.

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Collines et le Premier Adjoint au Maire de Dassa ont salué les efforts du gouvernement. Tous ont reconnu l’engagement en faveur du développement agricole et de la diversification des filières.

M. M.

12 avril 2025