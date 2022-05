Le Bénin lance la formation Réseaux, Transport et Distribution en énergie

La plateforme Pédagogique de Formation Réseaux, Transport et Distribution a été inaugurée, mardi 17 mai 2022, dans l’enceinte de la Communauté Électrique du Bénin (CEB) à Abomey-Calavi.

Dans le cadre du Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Énergie Électrique (PADSBEE) dont l’un des volets est de former, sur le territoire béninois, des techniciens dans les métiers de l’énergie, le Ministre d’État chargé du développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Monsieur Abdoulaye BIO TCHANÉ, et le Ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude HOUSSOU, ont procédé, mardi 17 mai 2022, à l’inauguration de la Plateforme Pédagogique de Formation Réseaux, Transport et Distribution.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc près le Bénin S.E.M. Rachid Rguibi, de l’ambassadeur de France près le Bénin Marc VIZY et du PDG de VINCI ENERGIES, Arnaud Grison.

La plateforme à visée pédagogique est constituée d’une ligne tension 161Kv composée de trois portées et d’une travée transformateur, comprenant des disjoncteurs, sectionneurs, réducteurs de mesures, parafoudre et d’un transformateur de puissance de récupération. Le Bénin est le premier à disposer d’une telle plateforme en Afrique, à en croire le Ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude HOUSSOU.

Selon le Ministre d’État chargé du développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Monsieur Abdoulaye BIO TCHANÉ, le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’éducation béninoise qui s’accentue sur la formation technique et professionnelle

Un volet important de la coopération entre le Maroc et le Bénin, la formation, se concrétise à nouveau à travers la mise en service de ladite plateforme, selon de l’ambassadeur du Maroc près le Bénin, S.E.M. Rachid Rguibi.

S.E.M Marc VIZY, ambassadeur de France près le Bénin dira que la plateforme est le fruit de l’excellent partenariat entre les entreprises françaises et béninoises.

La plateforme est installée dans l’enceinte de la Communauté Électrique du Bénin (CEB) à Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique.

