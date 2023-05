Le Bénin invité à la Table Ronde sur les engrais et la santé des sols

Une Table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l’Ouest organisée par la CEDEAO avec le soutien du Groupe de la Banque mondiale et du Centre international pour le développement des engrais (IFDC) se tient à Lomé (Togo) du 30 au 31 mai 2022. Le Bénin fait partie des pays participants

« Cultiver l’avenir en nourrissant les sols », c’est sous ce thème que sont réunis les ministres de l’agriculture et des finances des pays de la CEDEAO et du Sahel, les industriels du secteur des engrais et les représentants d’institutions régionales et internationales à Lomé dans le cadre des travaux de la Table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Les assises ouvertes, mardi 30 mai 2023, sont l’occasion pour les participants de revisiter les actions prioritaires relatives au renforcement des institutions et des capacités humaines.

17 pays dont le Bénin et trois chefs d’État – Faure Essozimna Gnassingbé (Togo), Mohamed Bazoum (Niger, et aussi président en exercice de l’Uemoa), Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau, président en exercice de la Cedeao) prennent part à la Table ronde de Lomé.

A l’issue des travaux, ce mercredi 31 mai 2023, une feuille de route commune sera définie dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan d’Actions décennal pour le renforcement de la filière des engrais et l’amélioration de la Santé des Sols en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

M. M.

31 mai 2023 par ,