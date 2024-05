Le Bénin interdit les échanges par voie fluviale avec le Niger

Le transport fluvial, seule alternative pour les échanges entre les populations béninoises et nigériennes du fait de la fermeture des frontières du côté du Niger, est désormais interdit. Un fort détachement d’éléments de la police républicaine est déployé sur les rives du fleuve pour empêcher tout passage.

La frontière ou rien ! Plus de passage de marchandises et de personnes via le fleuve Niger pour entrer sur le territoire béninois. Le transport fluvial autorisé depuis plusieurs semaines du fait de la fermeture des frontières du côté du Niger est interdit. Le constat est fait ce mercredi 22 mai 2024.

Cette nouvelle décision des autorités béninoises s’inscrit dans leur volonté de formaliser les relations avec le Niger. Plus de détails à venir.

F. A. A.

22 mai 2024 par