Le Bénin gagne 04 places au classement Doing business 2020

Sur 190 pays, le Bénin a occupé le 149ème rang au dernier classement Doing Business. Cette performance permet au pays de progresser de 04 places. Le score global réalisé par le Bénin cette année est de 53,4 points sur 100. Il résulte des travaux des membres du CIPI (Comité Interministériel de Promotion des Investissements), répartis en groupes de travail suivant les 10 indicateurs ciblés par la Banque Mondiale. Il s’agit entre autres, de l’obtention d’un permis de construire, le raccordement à l’électricité, le transfert de propriété, l’obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats, le règlement de l’insolvabilité, le paiement des taxes et impôts et la création d’entreprise.

Au sujet de la création d’entreprise, l’une des mesures phares prises par le gouvernement du président Patrice Talon, fut la suppression de la déclaration d’existence. Depuis le 1er février 2019, cette déclaration qui se faisait dans les centres des impôts a été supprimée. Les imprimés de déclaration d’existence ne sont plus acceptés, et les visites de sites des nouvelles entreprises, autrefois organisées par les agents des impôts, sont aussi interdites.

Loin d’une avancée, ce bond de 04 places reste en dessous des ambitions du gouvernement.

Conscient de la tâche à accomplir, le président de la République a décidé de confier la supervision directe et le suivi du Dossier Doing Business au ministre en charge des finances. D’où la rencontre tenue le mercredi 08 janvier 2020 entre le ministre en charge des finances et les membres du CIPI.

