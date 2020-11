Le Bénin évalue la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets

Le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances M. Hermann Orou Takou a procédé ce lundi 09 novembre 2020 à l’ouverture des travaux de l’atelier d’évaluation de la revue annuelle de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA et de la CEDEAO, édition 2020. La cérémonie s’est déroulée à l’hôtel Novotel de Cotonou en présence du représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin M. Yawovi Batchassi ; du coordonnateur de la Cellule de suivi de l’intégration régionale Armand Souton et des représentants des ministères et structures sous tutelle.

Instituée par la Conférence des Chefs d’Etat et Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) depuis 2013, la revue annuelle de l’organisation a pour but de donner une impulsion au processus d’intégration régionale. Selon le coordonnateur de la Cellule de suivi de l’intégration régionale Armand Souton, « le Bénin s’est fait illustrer au cours de ces trois dernières années comme le pays de l’UEMOA ayant réalisé le plus grand bond avec un taux moyen de 75% dans la mise œuvre des réformes communautaires ».

La spécificité de l’édition 2020 de la revue annuelle est la prise en compte de l’évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Bénin.

« Cette approche se justifie par le fait que le processus d’intégration en Afrique de l’Ouest est en train de se renforcer avec l’avènement prochain de la monnaie unique au sein de l’espace CEDEAO », a souligné le coordonnateur de la Cellule de suivi de l’intégration régionale du ministère de l’Economie et des Finances Armand Souton.

L’atelier va permettre de faire « le point de l’avancement de la transposition et de la mise en œuvre des directives, protocoles, règlements, décisions de l’UEMOA et de la CEDEAO ».

Il s’agira également « de vérifier le taux d’exécution physique et financière des programmes et projets de l’UEMOA et de la CEDEAO en cours au Bénin ».

M. Yaovi Batchassi, représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin a remercié les autorités béninoises pour l’organisation de la 6e revue annuelle qui se tient dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Chaque pays de l’UEMOA poursuit-il est appelé à faire son auto-évaluation. Les conclusions vont permettre d’analyser la situation du Bénin au cours de la revue technique prévue pour les 7 et 11 décembre 2020.

‹‹ Contribuer à l’harmonisation des pratiques au sein des unions communautaires ››

« L’atelier vise à contribuer à l’harmonisation des pratiques au sein des unions communautaires et à cultiver la proactivité, susceptibles de promouvoir et de révéler la participation effective de notre pays au processus d’intégration régionale afin de bénéficier des avantages de notre appartenance aux institutions communautaires que sont l’UEMOA et la CEDEAO », a affirmé le représentant du ministre de l’Economie et des Finances M. Hermann Takou.

Procédant à l’ouverture de l’atelier préparatoire, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances a indiqué que les travaux permettront aux acteurs concernés de mieux se préparer pour la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA et de la CEDEAO. Les travaux de l’atelier préparatoire de la revue annuelle prennent fin ce mardi 10 novembre 2020.

Akpédjé AYOSSO

9 novembre 2020 par