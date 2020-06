Le Bénin et la Suisse signent des accords

Dans le cadre du Programme d’appui à la qualité de l’éducation (PAQUE), le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci et la Directrice résidente du bureau de la Coopération suisse Valérie Liechti ont signé le mardi 09 juin 2020, une série d’accords.

Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation et des résultats de l’apprentissage au niveau de l’éducation de base au Bénin, tel est l’objectif du « Programme d’appui à la qualité de l’éducation (PAQUE) 2019-2031 ».

La Coopération suisse avec l’aide des partenaires intervenant dans le domaine (Unicef, Plan international, Consortium aide et action et l’Ong Graines de paix) veut soutenir les efforts du gouvernement dans le secteur de l’éducation.

Selon Valérie Liechti, directrice résidente du bureau de la Coopération suisse, le coût global du Programme s’élève à 15 milliards de FCFA et 4,8 milliards de FCFA ont été débloqués pour la période de 2019 à 2023.

Les groupes cibles sont entre autres les enseignants de 1830 établissements des zones d’invention du PAQUE, les inspecteurs et conseillers pédagogiques et les élèves des départements du Zou, du Borigou, de l’Alibori et de l’Atacora.

« Nous nous réjouissons que ce programme puisse contribuer à ce que les enfants restent davantage à l’école », a affirmé la directrice résidente du bureau de la Coopération suisse.

Se réjouissant de la bonne santé des relations entre la Suisse et le Bénin, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci a rappelé l’importance que le gouvernement Talon accorde au secteur de l’éducation.

