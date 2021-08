Le Bénin et la Chine signent un mémorandum d’entente

L’équipe gouvernementale de réponse aux incidents de sécurité informatique au Bénin, le bjCSIRT et son homologue de la Chine, le CNCERT/CC, ont signé mardi 24 août 2021, un mémorandum d’entente.

Selon le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI Bénin), M. Ouanilo Medegan Fagla, la signature de ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre de l’objectif spécifique n°5 de la Stratégie Nationale de Sécurité Numérique, intitulé « la coordination nationale et la coopération internationale ».

Cet accord vise le partage d’ informations relatives à la résolution d’incidents de sécurité informatique entre les deux parties ainsi que la coopération sur des projets d’intérêts communs. Ils ont réitéré leur volonté de lutter contre la cybercriminalité et de renforcer la cybersécurité. La signature est intervenue en marge du Forum de Développement et de coopération Chine-Afrique sur l’Internet (China-Africa Internet and Developement Forum).

