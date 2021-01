Le Bénin et la CEB endeuillés

La Communauté électrique du Bénin (CEB) en deuil. Son ancien directeur, Djibril Salifou n’est plus. Le décès est survenu samedi 23 janvier 2021.

Djibril Salifou a été Directeur de l’énergie du Bénin. Il fut Directeur de l’énergie de la commission de l’UEMOA. A l’annonce de son décès, un internaute lui rendu hommage en ces termes :« Un papa grâce à qui le personnel de la CEB a connu une très bonne amélioration des conditions de vie et de travail (concours de recrutement 2007 et 2009, bonification d’un mois de salaire brut pour les 40 ans de la CEB, formation du personnel de tout ordre, augmentation de salaire et prime, étrennes pour enfants et bons d’achat...). Puisse tes bonnes œuvres t’accompagnent cher papa DJIBSON comme affectueusement nous t’appelons, repose en paix près d’Allah ton créateur ».

M. M.

27 janvier 2021 par