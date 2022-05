Une délégation de la Turquie composée de M. Engin Tuncer, Consul Honoraire d’Istanbul, M. Mehmet Atar, Vice-Consul Honoraire d’Istanbul et de M. Guzel UCAR, deuxième Secrétaire de l’ambassade de la Turquie au Bénin a visité, ce mercredi 18 mai 2022, la GDIZ (Glo-Djigbé Industrial Zone).

Visite de la GDIZ (Glo-Djigbé Industrial Zone) par une délégation de la Turquie. Le Consul Honoraire d’Istanbul, le Vice-Consul Honoraire d’Istanbul et le deuxième Secrétaire de l’ambassade de la Turquie au Bénin ont suivi la présentation de la GDIZ et visité les infrastructures. Sur les lieux, ils ont échangé avec l’équipe en charge du développement du parc textile de la GDIZ. D’éventuelles collaborations avec les investisseurs Turcs ont été évoquées lors de la visite. La délégation a aussi pris connaissance des régimes auxquels sont soumis les investisseurs au sein de la zone et du plan d’autonomisation énergétique de la zone à travers la mise en place d’une centrale solaire.

« Le Bénin est en train d’amorcer un développement économique certain avec la mise en place de cette première zone industrielle du pays », a déclaré M. Engin Tuncer, Consul Honoraire d’Istanbul. Il compte bien faire la promotion de la GDIZ auprès des investisseurs turcs.

A.Ayosso

23 mai 2022 par